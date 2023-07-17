Почти 200 выпускников в Самарской области набрали высокие баллы ЕГЭ

Многие школьники набрали высший балл Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие баллы при сдаче ЕГЭ. На территории региона подвели итоги проведения единого государственного экзамена.

В текущем году ЕГЭ сдавали 12524 учащихся Самарской области. Специалисты организовали работу 181 пункта проведения экзаменов и ситуационного центра. Более 7 тысяч педагогов прошли обучение для работы в пунктах приема экзамена. По словам министра образования и науки региона Виктора Акопьяна, почти по всем предметам ученики набрали средний или высокий балл. Согласно результатам всех экзаменов, 196 человек получили 211 стобалльных результатов, 15 выпускников набрали 100 баллов по двух предметам.

Самый высокие результаты набрали выпускники, сдавшие экзамен по русскому языку, обществознанию, литературе, математике, истории и информатике.

- Образование – это абсолютный приоритет. Именно от качества образования зависит будущее нашего региона, - отметил Глава региона Дмитрий Азаров.