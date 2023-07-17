В Самарской области суд обязал администрацию ликвидировать свалки

Исполнение решения будет взято под контроль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд обязал администрацию сельских поселений ликвидировать свалку. Правоохранители обнаружили нарушения.

По информации прокуратуры Саарской области, сотрудники ведомства выявили факт складирования отходов производство и потребления на территории поселка Гавриловский, рядом с Алексеевским районом. Аналогичные нарушения зафиксировали в сельских поседениях Алексеевка и Герасимовка. Прокурор обратился в суд.

В связи с изложенным, суд удовлетворил заявления в полном объеме. Исполнение решений будет взято под контроль после вступления в законную силу.