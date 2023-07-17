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НовостиОбщество17 июля 2023 17:33

В Самарской области пьяный водитель хотел сбить инспектора, чтобы сбежать

У мужчины конфисковали автомобиль
Алена ПРОВКИНА
Нарушителя задержали

Нарушителя задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области пьяный водитель хотел сбежать от инспектора. Мужчина специально наехал на сотрудника правоохранительных органов.

По информации прокуратуры Самарской области, местный житель обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Суд установил, что водитель «Porsche Panamera» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не реагировал на требования сотрудников ГИБДД. Полицейские пытались блокировать автомобиль, но нарушитель, желая скрыться и избежать ответственности, умышленно совершил наезд на правоохранителя. Злоумышленника задержали.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд конфисковал машину в доход государства. Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей.