Жителям Самарской области рассказали о неустойчивой погоде на этой неделе

В регионе ожидается неустойчивая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили местных жителей о неустойчивом характере погоды на этой неделе. На регион будет влиять циклон.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», циклон сформируют погоду в ближайшие сутки. В последующие дни, при установлении западно-восточного ветра, атмосферный фронт переместиться. До конца рабочей недели сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и пониженным температурном фоном. Местами пройдут грозы со шквалистым ветром.

Напомним, Самару вновь накроют сильные магнитные бури. Они придут 18 июля 2023 года. Метеочувствительным следует подготовиться.