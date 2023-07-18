Грозы, шквалистый ветер и ливни накроют Самарскую область 18 июля 2023 года

В регионе продолжает бушевать непогода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает бушевать непогода. Во вторник, 18 июля 2023 года, в регионе вновь ожидаются сильные осадки. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Утром и днем 18 июля местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду, ливень. Такая погода сохранится до конца дня и вечером. Объявлен желтый уровень опасности, – рассказали синоптики.

Специалисты регионального ГУ МЧС советуют жителям не выходить из дома во время грозы, закрыть окна и двери, держаться подальше от электропроводки, радио и телевизоры отключить от сети. В случае, если гроза застала на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании.

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