130-летие Владимира Маяковского отметят в Самарской областной библиотеке 19 июля 2023 года

Участников ждет насыщенная программа
В среду, 19 июля 2023 года, исполняется 130-летие со дня рождения поэта, драматурга Владимира Маяковского. Самарская областная научная библиотека отметит событие заседанием TALKового книжного клуба. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Самарской области.
Участников ждет насыщенная программа. Самарский актер Александр Кузнецов исполнит стихи Владимира Маяковского. Также состоится литературно-искусствоведческая беседа о поэте, беседа о творчестве большого поэта и футуризме с руководителем книжного клуба Анастасией Малышевой и многое другое.
Участники смогут попробовать создать картину в стиле русского авангарда. Мастер-класс проведет руководитель отдела искусств Марина Черникова.
Начало мероприятия в 18:00, вход свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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