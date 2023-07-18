130-летие Владимира Маяковского отметят в Самарской областной библиотеке 19 июля 2023 года

Участников ждет насыщенная программа

В среду, 19 июля 2023 года, исполняется 130-летие со дня рождения поэта, драматурга Владимира Маяковского. Самарская областная научная библиотека отметит событие заседанием TALKового книжного клуба. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Самарской области.

Участников ждет насыщенная программа. Самарский актер Александр Кузнецов исполнит стихи Владимира Маяковского. Также состоится литературно-искусствоведческая беседа о поэте, беседа о творчестве большого поэта и футуризме с руководителем книжного клуба Анастасией Малышевой и многое другое.

Участники смогут попробовать создать картину в стиле русского авангарда. Мастер-класс проведет руководитель отдела искусств Марина Черникова.

Начало мероприятия в 18:00, вход свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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