В Самарской области мошенники оставили водителя завода без 3,2 млн рублей при помощи приложения

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают атаковать жителей Самарской области. а этот раз на их уловку попался житель Большечерниговского района. Мужчина остался без 3,2 млн. рублей. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Жертвой преступников стал 29-летний водитель комбикормового завода. Злоумышленники убедили его установить приложение – якобы для защиты персональных данных. После они оформили на мужчину кредит и обналичили 3,2 млн. рублей.

Пострадавший обнаружил подвох только спустя пару дней. Он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.