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НовостиПроисшествия18 июля 2023 5:05

В Самарской области мошенники оставили водителя завода без 3,2 млн рублей при помощи приложения

Мужчина установил программу, чтобы защитить персональные данные
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают атаковать жителей Самарской области. а этот раз на их уловку попался житель Большечерниговского района. Мужчина остался без 3,2 млн. рублей. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Жертвой преступников стал 29-летний водитель комбикормового завода. Злоумышленники убедили его установить приложение – якобы для защиты персональных данных. После они оформили на мужчину кредит и обналичили 3,2 млн. рублей.

Пострадавший обнаружил подвох только спустя пару дней. Он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.