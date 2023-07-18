Готовность новой поликлиники в Волгаре в Самаре достигла 70%

Учреждение будет рассчитано на 700 посещений в смену

В Самаре продолжается строительство новой поликлиники, которая возводится в микрорайоне Волгарь. На текущий момент техническая готовность объекта составляет 70%. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Сейчас специалисты занимаются устройством внутренних сетей, укладывают напольную и настенную плитку, монтируют окна, двери, потолки, кондиционеры. В здании также ведется отделка стен.

Напомним, новое учреждение будет рассчитано на 700 посещений в смену. В шестиэтажном здании предусмотрят несколько отделений: лечебно-диагностическое, реабилитационное, хирургическое. Там будет работать женская консультация и дневной стационар для детей и взрослых.

Кроме того, лечебное учреждение приспособят для приема маломобильных пациентов.

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