Почти 200 выпускников Самарской области набрали высокие баллы по ЕГЭ в 2023 году

15 выпускников набрали 100 баллов по двум предметам Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В понедельник, 17 июля 2023 года, на оперативном совещании в региональном правительстве подвели итоги единого государственного экзамена. В этом году результаты оказались впечатляющими. Рассказываем, как самарские выпускники написали ЕГЭ.

В 2023 году экзамен сдавали 12524 учеников.196 человек получили 211 стобалльных результатов. В прошлом году таковых было 133. 15 выпускников набрали 100 баллов по двум предметам. Самые высокие результаты выпускники показали по русскому языку, обществознанию, литературе, математике, истории и информатике.

В этом году 1567 выпускников Самарской области закончили школу с «золотыми» медалями. 98,3% выпускников 2023 года, сдавших ЕГЭ, получили аттестаты о среднем общем образовании.

По информации министра образования и науки региона Виктора Акопьяна, со следующего учебного года учащимся, в аттестатах которых за 10 и 11 класс не более двух «четверок», а остальные «пятерки», планируется вручать «серебряные» медали.

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