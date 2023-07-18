В Самаре горе-отец, задолжавший детям 240 тысяч рублей, лишился Peugeot

На этом наказание не закончилось – мужчина также отправился на обязательные работы Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Судебные приставы арестовали у местного жителя иномарку. Причина – большая сумма долга перед детьми. Подробности сообщили в региональном УФССП.

Выяснилось, что мужчина не платил своим детям алименты. Сумма долга превысила 240 тысяч рублей. Судебные приставы просили горе-отца погасить задолженность, но тщетно. Тогда они перешли к решительным мерам.

Во время поездки в аэропорт самарец был остановлен на посту ДПС. Автомобиль Peugeot, принадлежавший мужчине, был арестован. А сам он отправился на обязательные работы.

– Теперь должнику, чтобы не лишиться автомобиля, предстоит полностью погасит всю сумму задолженности перед детьми и приступить к выплате ежемесячных алиментных платежей, – пояснили в УФССП по региону.

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