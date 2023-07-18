Чиновники прокомментировали скандал с трупом коровы у администрации Нефтегорского района

Житель Нефтегорского района решил необычным способом привлечь внимание чиновников к проблеме с утилизацией животных / Фото: vk.com/lifeneft

В понедельник, 17 июля 2023 года, жители Нефтегорска стали свидетелями странного перформанса. Некий мужчина подъехал на авто к администрации района и выбросил перед зданием разделанную тушу коровы. Насколько известно, это животновод из Утевки. На такой поступок его сподвигли проблемы с утилизацией животных. По его словам, он не раз обращался к чиновникам, но никакого результата добиться не удалось. Ситуацию прокомментировал глава Нефтегорского района Александр Баландин.

- Администрация района направила обращения в полицию и Роспотребнадзор. Ткани трупа животного взяты на анализ. Вируса сибирской язвы не обнаружено. Однако оба ведомства организовали проверку, - рассказал чиновник.

По словам Александра Баландина, ткани умершей коровы исследуют и в районной службе по борьбе с болезнями животных. По результатам будет возбуждено административное дело по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Мера наказания по ней – штраф или временное приостановление деятельности (для ИП и организаций).

Глава Нефтегорского района заявил, что никаких обращений от мужчины по поводу захоронения животного ни в районную администрацию, ни в Роспотребнадзор не поступали. Также он отметил, что в районе есть специально отведенные места для захоронения крупного рогатого скота.

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