Купание и кормление слонов пройдет у здания Самарского цирка 18 июля 2023 года

Мероприятие состоится вечером на открытой площадке
Фото: Яндекс.Карты
Во вторник, 18 июля 2023 года, в Самаре состоится увлекательное мероприятие. Жители и гости города смогут понаблюдать за купанием и кормлением слонов. Информацию сообщили в городской администрации.
Мероприятие состоится на открытой площадке перед Самарским цирком. Его главными участницами станут индийские слонихи Карла и Рани – они искупаются, а также полакомятся бананами, яблоками, арбузами и другими излюбленными лакомствами.
Посмотреть на шоу и запечатлеть уникальные моменты общения дрессировщика с питомцами вне манежа смогут все желающие. Жителей просят не забывать камеру, чтобы сохранить воспоминания на фотографиях.
Начало мероприятия – в 17:00.
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