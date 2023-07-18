Купание и кормление слонов пройдет у здания Самарского цирка 18 июля 2023 года

Мероприятие состоится вечером на открытой площадке Фото: Яндекс.Карты

Во вторник, 18 июля 2023 года, в Самаре состоится увлекательное мероприятие. Жители и гости города смогут понаблюдать за купанием и кормлением слонов. Информацию сообщили в городской администрации.

Мероприятие состоится на открытой площадке перед Самарским цирком. Его главными участницами станут индийские слонихи Карла и Рани – они искупаются, а также полакомятся бананами, яблоками, арбузами и другими излюбленными лакомствами.

Посмотреть на шоу и запечатлеть уникальные моменты общения дрессировщика с питомцами вне манежа смогут все желающие. Жителей просят не забывать камеру, чтобы сохранить воспоминания на фотографиях.

Начало мероприятия – в 17:00.

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