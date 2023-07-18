Самарцев приглашают посмотреть «Трансформеры: Восхождение Звероботов» на большом экране

Новый научно-фантастический боевик можно посмотреть на экранах "Мягкого кинотеатра"

В прокат вышел американский научно-фантастический боевик «Трансформеры: Восхождение Звероботов» (16+). Жители Самары смогут посмотреть его на экранах «Мягкого кинотеатра».

Зрителям предстоит увидеть новую главу о приключениях разумных машин с планеты Кибертрон. Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке начала 90-х годов. Там происходит конфликт между несколькими видами трансформеров: максималами, предаконами и террорконами. Участниками этого действа случайно становятся двое археологов из Бруклина.

Посмотреть фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» можно будет в «Мягком кинотеатре», который работает в ТК «Гудок» и ТРК «Космопорт». Билеты можно приобрести как на сайте сети, так и в официальном мобильном приложении.

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