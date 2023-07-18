В Тольятти пьяный гонщик угнал «Ладу Калину» у работника завода, чтобы покататься

Автомобиль привлек внимание полицейских – он двигался рывками и выезжал на встречку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Тольятти едва не остался без автомобиля, оставив его открытым на несколько минут, чтобы отойти по делам. Машину заметил нетрезвый мужчина. Он решил угнать авто, чтобы покататься. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Как выяснили полицейские, владелец «Лада Калина» приехал на работу и оставил машину на парковке недалеко от производственного цеха. Он взял из салона инструменты и ушел на рабочее место, планируя вскоре вернуться обратно. Однако его ждал сюрприз: автомобиль исчез.

Спустя несколько часов, уже ночью, сотрудники ДПС заметили «Калину», которая ехала очень странно. Автомобиль двигался рывками, выезжал на обочину и встречную полосу. Водитель был явно пьян и не предоставил документы на машину. Тогда же полицейские выяснили, что авто находится в угоне.

Во время опроса 34-летний подозреваемый признался, что угнал машину, чтобы покататься. По данному факту возбуждено уголовное дело. «Калина» вернулась к владельцу.

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