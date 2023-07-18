Жительница Самарской области пойдет под суд за клевету на мужа

Женщина сделала ложный донос на мужа, желая ему отомстить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом 32-летняя местная жительница. Ее обвиняют в ложном доносе на мужа и в вовлечении 14-летней дочери в преступление. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, женщина решила отомстить своему супругу и придумала историю с сексуальным домогательством. 14 мая 2023 года она обратилась в следственный отдел и заявила, что мужчина приставал к ее дочери, которая приходится ему падчерицей. Также жительница региона уговорила девушку солгать, чтобы подтвердить ее слова.

Недавно расследование было завершено. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Женщине может грозить реальный срок лишения свободы.

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