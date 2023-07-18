В Самаре за 69 млн рублей продают здание на пересечении ул. Революционной и Гаражной

Площадь здания составляет 2064 квадратных метра Фото: avito.ru

В Самаре выставили на продажу здание на пересечении улиц Революционной и Гаражной. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов.

– Свободная планировка, все коммуникации городские. Высота потолков 3,2 метра, есть два центральных входа. Имеется витражное остекление. Вдоль здания находится парковка на 10-15 машин, – сообщает продавец.

Общая площадь здания составляет 2064 квадратных метра. Площадь первого этажа равна 531,3 «квадратам», второго этажа - 756,9, третьего этажа - 776,1 квадратным метрам.

Отмечается, что рядом со зданием большой автомобильный и пешеходный трафик. Он также находится в районе с развитой инфраструктурой. Цена объекта – 69 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.