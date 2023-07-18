В Тольятти у водителя, протаранившего патрульный автомобиль, конфисковали Porsche Panamera

Молодой человек лишился дорогой иномарки после пьяного заезда по Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Получила продолжение история с пьяным мажором на Porsche Panamera, который протаранил патрульную машину в Тольятти. Больше молодой человек свой автомобиль не увидит. Его конфисковали в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все случилось в ночь на 26 апреля 2023 года на улице 40 лет Победы. 22-летний молодой человек напился и решил покататься по городу на своем Porsche. Сотрудники ДПС попытались остановить его, но нарушитель проигнорировал их требования. Правоохранители блокировали его автомобиль, однако тот включил заднюю передачу и наехал на них.

Через некоторое время лихача все-таки задержали. В отношении него составили семь протоколов за нарушение ПДД. За отказ от прохождения медосвидетельствования парня на год лишили водительских прав. Недавно молодой человек вновь предстал перед судом, но уже по обвинению в применении насилия в отношения представителя власти. Он раскаялся в содеянном.

- Поскольку принадлежащий подсудимому автомобиль Porsche Panamera использовался для совершения преступления, суд конфисковал машину в доход государства, - рассказали в надзорном ведомстве.

Служители Фемиды прекратили уголовное дело в отношении молодого человека. При этом ему назначили штраф в 20 тысяч рублей. Пока постановление в законную силу не вступило.

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