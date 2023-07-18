Самолет, летевший Екатеринбурга в Самару, не смог приземлиться из-за лисы на взлетной полосе

Посадка была совершена через несколько минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 17 июля 2023 года, в самарском аэропорту Курумоч произошел необычный авиаинцидент. Самолет, летевший из Екатеринбурга в Самару, не смог с первого раза приземлиться. Причина – лиса на взлетно-посадочной полосе. Информацию сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

– Инцидент произошел в 17:06. На удалении 4 км, по команде диспетчера, капитан воздушного судна ушел на второй круг из-за доклада орнитолога о лисе на взлетно-посадочной полосе, – информируют авторы канала.

Отмечается, что посадка была благополучно совершена в 17:24. Известно, что самолет принадлежит авиакомпании «Ред Вингс».

Напомним, ранее в областной столице произошла похожая история. В прошлом году самолет, следующий из Санкт-Петербурга в Самару, также не смог сразу отправиться на посадку в аэропорту Курумоч. Как выяснилось, виной всему стали суслики, которые решили погреться на ВПП.

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