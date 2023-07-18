Анна Цивилева рассказала о помощи самарского филиала фонда «Защитники Отечества» участнику СВО из ЛНР

Медики отмечают, что у ветерана есть большой реабилитационный потенциал / Фото: t.me/annatsivileva

Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, как самарский филиал организации помог участнику спецоперации из ЛНР. Евгений Самарский получил тяжелое ранение в одном из боев.

- Житель Лисичанска вступил в ряды ополченцев еще в 2014 году. Служил в разведке, затем в составе штурмовой бригады. Получил тяжелое ранение, но врачам удалось его спасти. В 2022 году боец отправился на реабилитацию в санаторий «Сергиевские минеральные воды» и остался в Самарской области, - написала Анна Цивилева в своем телеграм-канале.

Мужчина обратился в филиал фонда «Защитники Отечества». Его направили на реабилитацию в госпиталь для ветеранов войн. По словам Евгения, ему стало намного лучше. Руки начали двигаться увереннее. Медики отмечают, что дальнейшие этапы лечения должны дать положительный эффект.

Самарский филиал фонда и служба первой помощи организовали для ветерана поездку в центр медицинской реабилитации, который находится в Подмосковье. Поездка на специальной машине заняла более 15 часов. Однако все прошло успешно. Теперь Евгений проходит новый этап реабилитации.

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