В Самарской области мужчина украл газовый котел и продал на рынке

Сельчанин демонтировал котел и вытащил в окно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кинель-Черкасского жителя остался без газового котла стоимостью 50 тысяч рублей. Оборудование украл земляк пострадавшего Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Кража была совершена в селе Тимашево. Неизвестный проник в квартиру на первом этаже, выдавив окно. Он демонтировал газовой котел, вынес его из помещения и увез на рынок в Самару, где продал за 15 тысяч рублей. На месте преступления вор оставил отпечаток обуви. Полицейские вышли на подозреваемого – им оказался 34-летний житель Тимашево.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.