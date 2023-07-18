Жительницу Самарской области и ее племянницу осудили за продажу наркотиков на 13 млн рублей

Суд приговорил женщин к нескольким годам колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор двум жительницам Кинель-Черкасского района. 69-летнюю женщину и ее 40-летнюю племянницу признали виновными в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По данным правоохранителей, пенсионерка создала банду для сбыта наркотиков на территории Отрадного и Кинель-Черкасского района. Она руководила ОПГ, отвечала за приобретение и хранение запрещенных веществ, а также определяла их стоимость. Племянница женщины отвечала за хранение и передачу мелких партий наркотиков, а также за получение денег.

Банда существовала с июля 2016-го по апрель 2018 года. За это время она успела незаконно заработать более 13 млн рублей. Силовики задержали обеих женщин в мае 2018 года. Весной 2023-го им вынесли приговор: пенсионерке назначили 7,5 лет колонии общего режима, а ее племяннице - 6 лет и 1 месяц колонии.

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