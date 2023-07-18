Третий этап чемпионата Поволжья DRIFT THAT 2023 состоялся в Самаре

Заезды прошли под мощным ливнем. Фото: Global Vision

В воскресенье, 16 июля 2023 года, в Самаре состоялся третий этап чемпионата Поволжья DRIFT THAT 2023. Мероприятие прошло у ТК «Амбар». Участие в нем приняли 50 экипажей из Самары, Тольятти, Саратова, Балаково, Набережных Челнов, Казани, Ульяновска.

Несмотря на плохие погодные условия – в этот день начался сильный ливень – участники умело демонстрировали свой профессионализм. Дождь при этом только добавлял зрелищности. Посмотреть на увлекательное шоу приехали тысячи зрителей.

По итогам чемпионата было определено трое победителей. Лучшим был признан самарец Сергей Ермаков. Второе место занял самарец Александр Поссен. На третьей позиции оказался житель с. Сергиевск Самарской области Сергей Янзытов.

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