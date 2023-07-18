Один человек пострадал при столкновении Kia и Hyundai в Самаре

Пострадавшего доставили в больницу, а после отпустили Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают причины ДТП, которое произошло в Самаре вечером в понедельник, 17 июля 2023 года. В Октябрьском районе столкнулись две иномарки, пострадал человек. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в 16:20 на улице Академика Платонова. Из материалов ГИБДД следует, что 35-летний Kia Rio ехал в сторону улицы Финской и в районе дома №207 не уступил дорогу Hyundai Creta, за рулем которого сидел 52-летний мужчина. Hyundai ехал по главной дороге.

В результате машины столкнулись, водитель Hyundai Creta пострадал. С места происшествия его доставили в больницу, а после отпустили домой.

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