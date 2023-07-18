Священник из Самары Дионисий Левин вошел в книгу «100 подвигов обычных людей»

Отец Дионисий ведет подкаст, в котором дает ребятам возможность высказаться на волнующие темы / Фото: медиапроект "Подвиги"

Священник из Самары, иерей Дионисий Левин стал одним из героев уникальной книги «100 подвигов обычных людей». Многотомное издание выпускает всероссийский медиапроект «Подвиги».

Дионисий Левин с 2020 года ведет подкаст «После отбоя», в котором беседует с подростками. Идея пришла к нему во время пандемии коронавируса и самоизоляции. Священник дает ребятам возможность высказать то, что их волнует и о чем они не готовы признаться родителям. К примеру, подростки говорят о своих мечтах, влюбленности, о дружбе и учебе, о планах на будущее, а также об отношениях с близкими.

Кроме того, священник преподает в воскресной школе, в Самарской духовной семинарии. Руководит сетью детских епархиальных образовательных центров при храмах. История отца Дионисия заинтересовала представителей проекта «Подвиги», и они решили включить ее в очередной том книги. Сам священнослужитель говорит: «В этой истории нет ничего героического. Это просто формат бесед с подростками, попытка дать им возможность говорить о том, что их по-настоящему волнует».

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