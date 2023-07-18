В Самаре День Нептуна отметят водными боями и пиратским балом

Гостей водного праздника ждут более 30 развлечений / Фото: ТК "Гудок"

В воскресенье, 30 июля 2023 года, в Самаре устроят настоящий водный праздник – День Нептуна. Гостей ждут мокрые битвы, пенная вечеринка и даже пиратский бал.

Необычный праздник пройдет в ТК «Гудок» с 12:00 до 19:00. В программе: более 30 развлечений, мастер-классы и настольные игры, волшебные представления, гонки на радиоуправляемых лодочках, катание на ватрушках, антуражные фотозоны. Также гости увидят самого повелителя морей – Нептуна.

Начало праздника – зона у бассейна. Дресс-код для мокрых битв водяным оружием – пляжный (купальники, шорты). Посетители торгового комплекса смогут переодеться в специально оборудованных кабинках.

Вход свободный. Подробнее о празднике можно узнать в телеграм-канале ТК «Гудок».

Реклама. ИП Морозова Зауре Туремуратовна

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