Пьяная женщина на Ford Focus улетела в кювет в Самарской области

На месте происшествия работала бригада скорой помощи Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 17 июля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Женщина на иномарке улетела в кювет. Как выяснилось позднее, в этот момент она была пьяна.

По информации ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 17:50 в Богатовском районе. 49-летняя женщина на Ford Focus ехала по автодороге «Андреевка-Буревестник» в сторону села Буревестник. На 6 километре дороги она не справилась с управлением и улетела в правый кювет. Оказалось, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работала бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшую, однако от госпитализации она отказалась. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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