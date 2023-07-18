В Самарской области мотоциклисты 244 раза нарушили ПДД за июль 2023

С наступлением теплой погоды самарцы стали все чаще жаловаться на шумных байкеров Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области после жалоб жителей организовали рейды по мототранспорту, владельцы которого нередко создают ночной шум. За несколько дней июля 2023 года сотрудники ГИБДД выявили 244 нарушения со стороны байкеров. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

- Было выявлено четыре единицы мототехники с изменениями в конструкции. Еще четыре мотоцикла были помещены на спецстоянку за допущенные их водителями грубые нарушения ПДД, - рассказали полицейские.

В Госавтоинспекции отмечают, что рейды среди байкеров направлены на предупреждение ДТП с их участием. Также правоохранители уделяют особое внимание на факты нарушения закона о тишине. Полицейские напоминают: для нарушителей, которые ревом мотора мешают людям отдыхать по ночам, предусмотрена административная ответственность. Сообщить о подобных случаях жители региона могут в ближайший ОП или по телефону 02.

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