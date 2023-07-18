В Тольятти из-за пожара в доме на ул. Маршала Жукова эвакуировали 10 человек

Квартира сильно пострадала Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В субботу, 15 июля 2023 года, в Тольятти произошел сильный пожар. В одном из МКД вспыхнула квартира. Потребовалась эвакуация. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

ЧП произошло на улице Маршала Жукова, 48. Сообщение о возгорании поступило в 14:52. На площади 10 квадратных метров загорелись домашние вещи. Пожарные эвакуировали из дома 10 человек.

– В 15.20 пожарные локализовали огонь, а через минуту полностью потушили. Для ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 25 человек личного состава, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

К счастью, ЧП обошлось без погибших и пострадавших. Однако квартира получила серьезные повреждения. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание морозильной камеры на балконе.

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