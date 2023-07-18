Момент ДТП с участием бесправного мотоциклиста в Управленческом попал на видео

Предполагаемым виновником аварии в полиции называют водителя авто Фото: скриншот видео

Появилось видео момента ДТП с участием мопеда, которое произошло вечером 15 июля 2023 года в поселке Управленческом в Самаре. Столкновение двухколесного транспорта с автомобилем Honda CR-V засняла камера видеорегистратора одного из водителей. Ролик опубликовали в соцсетях.

Все случилось на пересечении улиц Сергея Лазо и Симферопольской. Загорелся зеленый сигнал светофора, и 54-летний водитель иномарки тронулся с места. На перекрестке он решил повернуть налево. В этот момент в прямом направлении по дороге ехал мопед. Автомобилист не уступил ему дорогу.

Двухколесный транспорт врезался в заднюю часть иномарки, после чего упал на проезжую часть и укатился под колеса другого авто. В процессе водитель мопеда и его пассажирка слетели на асфальт. И если мужчина почти сразу встал на ноги, то девушка самостоятельно подняться не смогла.

По данным ГУ МВД по Самарской области, мопедом управлял 25-летний молодой человек. У него не было ни водительских прав, ни мотошлема. Парень не получил серьезных травм. Ему назначили амбулаторное лечение. А вот его пассажирке – 22-летней девушке – повезло меньше. Ее госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.

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