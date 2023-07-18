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НовостиОбщество18 июля 2023 10:35

В Самаре провели профилактические рейды на улице Осипенко

Правоохранители выявили 50 нарушений
Алена ПРОВКИНА
В городе продолжат подобные рейды

В городе продолжат подобные рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники госавтоинспекции провели профилактические мероприятия на улице Осипенко. На участке выявили нарушения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, перед началом рейда на улице Осипенко руководство инспекции провело инструктаж и распределило экипажи по маршрутам патрулирования. Особое внимание правоохранители уделили беседам с участниками дорожного движения. По итогам мероприятия правоохранители выявили 53 административных нарушений.

За несколько часов инспекторы привлекли к ответственности 18 водителей с незаконной тонировкой. Инспекторы продолжать проводить подобные мероприятия на территории областного центра.