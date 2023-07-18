Четверо студентов Самарского университета победили в конкурсе «Студенческий стартап»

Жюри высоко оценило стартап-проекты студентов из 63-го региона / Фото: Самарский университет

Стали известны итоги третьего этапа конкурса «Студенческий стартап». В числе победителей оказались 1 235 человек из 68 регионов страны. Они представляют 236 вузов технической и гуманитарной направленности. Среди лауреатов – четверо студентов Самарского университета имени академика С.П. Королева.

Так, жюри высоко оценило проект Алексея Давыдова «Модуль отладки беспроводных систем», проект Регины Кулик по разработке дистанционной автоматизированнои системы диагностирования заболевании на базе ИИ «Личныи терапевт» «ИКМ 2.0», ПО для тестирования беспроводных систем «Ежкин код» от Ильи Торжкова, а также микропроцессор архитектуры «Risc V RVSamara» от Данилы Елхимова. Молодые люди получат грантовую поддержку на развитие своих идей. Это сумма в 1 млн рублей.

– Получение гранта было довольно ожидаемым, так как нам помогали и опыт прохождения акселератора Стартап-центра, и участие в программе «Выпускная квалификационная работа в виде стартап-проекта», и, конечно, преподаватели нашего университета. Удивлен, что многие не пробуют свои силы в подобных конкурсах. Всем сомневающимся точно стоит попробовать – шансы на успех гораздо выше, чем кажется! – поделился один из победителей конкурса Илья Торжков.

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