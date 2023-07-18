В Самаре каждый пятый считает телефон важнее трудоустройства

Многие горожане не готовы отказаться от телефонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре каждый пятый владелец дорогостоящего телефона не примет предложение о работе, если условием будет отказ от иностранного смартфона. Горожане приняли участие в опросе.

Согласно данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый пятый опрошенный горожанин не готов сменить телефон ради трудоустройства. 22% респондентов откажутся от работы в компании, выдвигающие подобные условия. При этом 42% респондентов готовы пожертвовать иностранным смартфоном ради приема на работу.

Трудоустройство важнее привычного телефона больше среди мужчин, чем женщин – 46% против 40%.