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НовостиОбщество18 июля 2023 11:00

В Самаре каждый пятый считает телефон важнее трудоустройства

Горожане приняли участие в опросе
Алена ПРОВКИНА
Многие горожане не готовы отказаться от телефонов

Многие горожане не готовы отказаться от телефонов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре каждый пятый владелец дорогостоящего телефона не примет предложение о работе, если условием будет отказ от иностранного смартфона. Горожане приняли участие в опросе.

Согласно данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый пятый опрошенный горожанин не готов сменить телефон ради трудоустройства. 22% респондентов откажутся от работы в компании, выдвигающие подобные условия. При этом 42% респондентов готовы пожертвовать иностранным смартфоном ради приема на работу.

Трудоустройство важнее привычного телефона больше среди мужчин, чем женщин – 46% против 40%.