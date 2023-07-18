На грузовой переправе в Самаре появился дополнительный рейс с 18 июля 2023 года

Рейс запустят в вечернее время Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 18 июля 2023 года, на грузовой паромной переправе в Самаре начал работать дополнительный рейс. Речь идет о маршруте «Октябрьский спуск - Рождествено». Информацию сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

– 18 июля на грузовой паромной переправе по маршруту «Октябрьский Спуск – Рождествено» назначается дополнительный рейс. Отправление из Самары – в 20:00, – пояснили в СРПП.

Напомним, ранее на этом маршруте также был назначен еще один рейс, только из Рождествено. Отправление – в 19:00. Изменения начали действовать 15 июля 2023 года.

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