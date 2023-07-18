Пользователи Циан смогут подтвердить свой профиль с помощью Сбер ID

Теперь пользователи сайта смогут быстро и легко зарегистрироваться и подтвердить свои данные / Фото: www.sberbank.ru

Базу недвижимости «Циан» подключили к Сбер ID. Теперь пользователи сайта смогут быстро и легко зарегистрироваться и подтвердить свои личные данные. Вход с помощью сервиса банка будет не только удобным, но и безопасным.

Пользователи (как риелторы, так и собственники), прошедшие процедуру подтверждения профиля, получают отметку «Документы проверены». Такому профилю доверяют больше, что дает больше просмотров объявлений и звонков. Новый способ идентификации уже доступен в полной версии сайта Циан, а в будущем – еще и в мобильном приложении.

– Больше не нужно запоминать десятки различных паролей и логинов, к тому же исключается риск их взлома. Мы рады помочь Циан интегрировать наш сервис, ведь это упростит клиентам и партнерам площадки взаимодействие с сайтом и даст им новые возможности, – отметил директор департамента данных и рекомендательных систем B2C банка Иван Кузьмин.

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