В Самарской области пьяного мужчину обворовал друг на пляже

Злоумышленника задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском районе Самарской области пьяного мужчину обворовали на пляже. Подозреваемого задержали правоохранители.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером в отделение полиции обратился местный житель. Мужчина рассказал, что во время отдыха у него украли сотовый телефон и наличные. Полицейские провели осмотр места происшествия и подробно опросили заявителя. Мужчина признался, что в полдень на сельском пляже встретил знакомых, с которыми начал распивать алкоголь. Через некоторые время он уснул, а проснувшись, не обнаружив своих вещей.

Сотрудники полиции предположили, что к краже могут быть причастны собутыльники. Один из задержанных признался, что украл телефон, а средства потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело.