Туристические проекты Самарской области получили премию «Маршрут построен»

Церемония награждения победителей прошла в Москве / Фото: министерство туризма Самарской области

Четыре проекта Самарской области получили национальную туристическую премию «Маршрут построен». Организатором конкурса выступила медиагруппа «Комсомольская правда». Награждение победителей на днях прошло в Москве.

Всего на конкурс поступило более 460 заявок из 63 регионов страны. На звание лучших в 11 номинациях претендовали представители Поволжья, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Самарская область одержала победу сразу по четырем направлениям.

Так, первое место в номинации «Национальное наследие» занял этнопарк Дружбы народов. Проект «Жигулевская кругосветка. 300 км удовольствия» получил второе место в номинации «Главный маршрут». Серебро в номинации «Место силы» взял нацпарк «Самарская Лука». Еще один самарский проект – «На байдарках по России» – занял третье место в номинации «Идея года». Всем победителям вручили дипломы и памятные подарки.

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