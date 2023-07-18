В Самарской области ожидается сильная гроза 19 июля 2023 года

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Непогода продолжает бушевать в Самарской области. В среду, 19 июля 2023 года, в регион вновь придет гроза. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Днем 19 июля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра. Его порывы достигнут 15-20 метров в секунд. Такая погода сохранится до вечера, – пояснили специалисты.

В региональном ГУ МЧС советуют жителям соблюдать осторожность во время грозы. В частности, не рекомендуется выходить из дома. Специалисты рекомендуют закрыть окна и двери, отключить от сети радио и телевизоры, держаться подальше от электропроводки.

Отметим, что непогода сохранится вплоть до конца недели. Температура воздуха будет варьироваться в пределах +22, +27 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.

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