В Самарской области несколько сел могут подключить к интернету

Жители сел смогут получить доступ к интернету Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовало всероссийское голосование за подключение к мобильному интернету деревень и сел с населением от 100 до 500 человек. Жители смогут отдать свой голос и повлиять на появление высокоскоростного интернета.

По информации пресс-службы правительства региона, работы проводят по программе «Устранение цифрового неравенства». Проект реализуют в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». По итогам голосования специалисты отберут 12 населенных пунктов в Самарской области. Там установят вышки связи, которые обеспечат выход в интернет, а значит и доступ к онлайн-сервисам, в том числе государственным услугам.

От инициативности зависит, где в следующем году связь появится в первую очередь. По результатам голосования прошлого года базовые станции установят в 19 деревнях и селах региона.