В России вырос спрос на туристические услуги

Около 50% трат россиян в туристической сфере приходятся на рестораны, кафе и бары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России спрос на туристические услуги в первом полугодии 2023-го вырос на 13%. Объем трат в этой сфере увеличился на 4% и превысил 96 млрд рублей. Общая сумма трат на услуги туризма, досуга и развлечений за январь-июнь составила почти 200 млрд рублей. Это на 8% больше, чем в первой половине 2022 года. Такие данные приводит ВТБ.

Около 50% трат россиян в туристической сфере приходятся на рестораны, кафе, бары и предприятия быстрого питания. За полгода походы в эти заведения обошлись жителям страны в 100 млрд рублей. 22% трат – ж/д и авиатранспорт, аренда автомобилей (45 млрд рублей). Еще 14% (27 млрд рублей) россияне потратили в турагентствах. Около 8% транзакций (16 млрд рублей) пришлись на отели, апартаменты, загородные клубы, глэмпинги. Около 6% (более 10 млрд рублей) – на экскурсии, театральные спектакли, концерты и активный отдых.

- Доли затрат в категориях услуг туристической сферы, отдыха и развлечений существенно не меняются уже несколько лет подряд. Благодаря огромному выбору заведений общепита эта категория остается самой популярной и регулярно показывает рост. Развитие природных рекреационных зон увеличивает интерес к активному отдыху, а в целом растущая популярность внутреннего туризма приводит к увеличению трат на посещение исторических объектов, выставок, спектаклей и концертов. В этой категории за первые полгода нашими клиентами совершено 9,1 млн покупок, тогда как годом ранее их число было чуть менее 7 млн, - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

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