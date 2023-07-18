В управлении Росалкогольрегулирования проходят обыски из-за самарского «Мистера Сидра»

Самарский сидр стал причиной гибели более 30 человек в нескольких регионах страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело о массовом отравлении самарским «Мистером Сидром» получило продолжение. Появилась информация о проведении обысков в управлении Росалкогольрегулирования по ПФО в Нижнем Новгороде. Якобы туда наведались сотрудники экономической безопасности самарской полиции, пишет телеграм-канал «База».

- Полицейские изъяли технику и документы. Обыск связан с делом о взятках. По версии следствия, неустановленные сотрудники Росалкогольрегулирования получали крупные суммы от предпринимателей, которые занимаются продажей алкоголя (в том числе в Самарской области), - говорится в сообщении.

По предварительным данным, под подозрение попали двое сотрудников ведомства. Насколько известно, расследование связано с «Мистером Сидром», который стал причиной гибели более 30 человек в нескольких регионах страны. Как ранее стало известно, напиток был изготовлен из конфискованного ядовитого спирта, который был украден со склада МВД в Самаре.

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