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НовостиОбщество18 июля 2023 13:00

Мэр Самары Елена Лапушкина разрешила строительство высоток на месте бывшей больницы

Новые дома могут появиться на улице Советской Армии
Анастасия ФИЛАТОВА
Многоэтажки планируется построить на участках площадью более 11 тысяч кв. м

Многоэтажки планируется построить на участках площадью более 11 тысяч кв. м

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары дали добро на строительство новых жилых домов на месте бывшей больницы. Речь идет о территории на улице Советской Армии, 214 в Октябрьском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

– Предоставить ООО «Специнжстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках общей площадью 11 074 кв. м под многоэтажную жилую застройку. Максимальный процент застройки – 80%, – говорится в документе, подписанном главой Самары Еленой Лапушкиной.

Напомним, ранее на улице Советской Армии, 214 располагалось здание больницы № 5. Оно было построено в 1938 году. В последние годы здание находилось в заброшенном состоянии и было признано аварийным. В результате его снесли.

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