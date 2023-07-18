Мэр Самары Елена Лапушкина разрешила строительство высоток на месте бывшей больницы

Многоэтажки планируется построить на участках площадью более 11 тысяч кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары дали добро на строительство новых жилых домов на месте бывшей больницы. Речь идет о территории на улице Советской Армии, 214 в Октябрьском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

– Предоставить ООО «Специнжстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках общей площадью 11 074 кв. м под многоэтажную жилую застройку. Максимальный процент застройки – 80%, – говорится в документе, подписанном главой Самары Еленой Лапушкиной.

Напомним, ранее на улице Советской Армии, 214 располагалось здание больницы № 5. Оно было построено в 1938 году. В последние годы здание находилось в заброшенном состоянии и было признано аварийным. В результате его снесли.

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