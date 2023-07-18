В Самаре работы по благоустройству сквера Первых космонавтов завершены на 80%

Сквер должны привести в порядок до конца этого лета Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается благоустройство сквера Первых космонавтов, который расположен вдоль улицы Гагарина. Работы в общественном пространстве выполнены уже на 80%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас подрядчик укладывает в сквере плитку. Также рабочие занимаются установкой новых опор освещения. Всего их будет 16. Кроме того, в сквере сделают посевные газоны с автополивом, высадят цветы, установят 13 скамеек со спинками и семь урн. По периметру общественного пространства предусмотрена живая изгородь из кизильника. Согласно контракту, все работы на объекте должны завершить до 1 сентября 2023 года.

Напомним, в этом году за счет средств городского бюджета благоустраивают сквер Высоцкого и участок между домами № 22 и 24 на улице Ново-Садовой. А по нацпроекту «Жилье и городская среда» преображают вторые очереди парков «Молодежный», «Воронежские озера» и Ерик-Парка, а также сквер «Самарец».

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