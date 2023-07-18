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НовостиОбщество18 июля 2023 13:49

В Самаре многие горожане не могут копить из-за пробелов в финансовой грамотности

Жители приняли участие в опросе
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы не умеют копить

Многие самарцы не умеют копить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство горожан не могут копить из-за пробелов в финансовой грамотности. Почти каждому второму сложно копить.

По информации «СберНПФ», больше половины самарцев довольны своии навыками управления финансами. Специалисты отмечают, среди респондентов есть и те, у которых присутствуют проблемы в финансовой грамотности. Почти каждому второму сложно копить. По данным исследования, менее трети жителей областной столицы испытывает незначительную или существенную нехватку знаний.

57% опрошенных наоборот заявили, что обладают необходимыми навыками, чтобы эффективно управлять личным бюджетом. Вторая проблема – импульсивные покупки.