В Самаре многие горожане не могут копить из-за пробелов в финансовой грамотности

Многие самарцы не умеют копить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство горожан не могут копить из-за пробелов в финансовой грамотности. Почти каждому второму сложно копить.

По информации «СберНПФ», больше половины самарцев довольны своии навыками управления финансами. Специалисты отмечают, среди респондентов есть и те, у которых присутствуют проблемы в финансовой грамотности. Почти каждому второму сложно копить. По данным исследования, менее трети жителей областной столицы испытывает незначительную или существенную нехватку знаний.

57% опрошенных наоборот заявили, что обладают необходимыми навыками, чтобы эффективно управлять личным бюджетом. Вторая проблема – импульсивные покупки.