В Самаре господдержка помогает развиваться производству ореховых паст

Предприятие активно развивается и регулярно наращивает объемы производства / Фото: Минэкономразвития Самарской области

В Самаре вот уже четыре года работает предприятие по производству ореховых паст. В ассортименте: арахисовая, фисташковая, миндальная, кокосовая, кунжутная, а также шоколадная. Их выпуском занимается Игорь Брусянцев. Наладить производство ему помогли меры господдержки.

Предприниматель начинал свое дело с небольшого помещения. Теперь в его распоряжении площадка почти в тысячу квадратных метров. Предприятие динамично развивается. Теперь оно выпускает не только ореховую пасту, но еще глазированный миндаль и халву. Еще год назад объем переработки составлял 10 тонн орехов месяц, а сейчас – уже 30 тонн. Самарскую пасту покупают по всей России и в странах СНГ.

На этом самарец останавливаться не собирается. Он планирует построить собственный производственный корпус. Игорь Брусянцев уже начал вместе с сыном Константином подыскивать подходящую площадку. Молодой человек тоже предприниматель. Он развивает свой бренд ореховых паст и хочет запустить производство протеиновых батончиков и печенья.

Семья Брусянцевых активно использует меры господдержки: участие в акселерационной программе, льготный займ регионального гарантийного фонда, помощь центра «Мой бизнес». Сейчас предприниматели оформляют льготный лизинг оборудования от корпорации МСП. Они смогут приобрести необходимую технику и нарастить объемы производства.

Напомним, в Самарской области благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса. Эту работу курирует региональное министерство экономического развития и инвестиций во главе с Дмитрием Богдановым.

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