В Самарской области директора транспортной компании оштрафовали на 1 млн рублей

На банковский счет мужчины наложен арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области директора транспортной компании оштрафовали за коррупционное нарушение. Мужчина пытался дать взятку полицейскому.

По информации прокуратуры Самарской области, в мае 2021 года подозреваемый предложил сотруднику полиции 5 тысяч рублей. За предложенные деньги правоохранитель должен был прекратить проверку по факту выявленных проблем во время перевозки грузов. После результатов проверку сотрудники ведомства возбудили в отношении организации.

Юридическое лицо оштрафовали на 1 миллиона рублей. Также наложен арест на банковский счет юрлица.