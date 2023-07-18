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НовостиОбщество18 июля 2023 14:34

В Самарской области директора транспортной компании оштрафовали на 1 млн рублей

Мужчина совершил коррупционное нарушение
Алена ПРОВКИНА
На банковский счет мужчины наложен арест

На банковский счет мужчины наложен арест

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области директора транспортной компании оштрафовали за коррупционное нарушение. Мужчина пытался дать взятку полицейскому.

По информации прокуратуры Самарской области, в мае 2021 года подозреваемый предложил сотруднику полиции 5 тысяч рублей. За предложенные деньги правоохранитель должен был прекратить проверку по факту выявленных проблем во время перевозки грузов. После результатов проверку сотрудники ведомства возбудили в отношении организации.

Юридическое лицо оштрафовали на 1 миллиона рублей. Также наложен арест на банковский счет юрлица.