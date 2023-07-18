Самарские полицейские посетили места летнего отдыха детей

Инспекторы пообщались с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции посетили места детского летнего отдыха. В регионе обеспечивают безопасность подростков.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, автоинспекторы посетили спортивную школу в Тольятти, чтобы напомнить ребятам о важности соблюдения ПДД. Сотрудники полиции объяснили, что летом часто увеличивается число аварий. Причинами в большинстве случаев становится беспечность маленьких участников дорожного движения.

Ребята сами рассказали об ошибках, которые дети не должны совершать на дороге. Также полицейские посетили лагерь «Жигули».