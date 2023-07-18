Самарцев приглашают посетить пешеходные экскурсии на выходных

Экскурсии пройдут в выходные дни

В Самаре местных жителей пригласили посетить пешеходные экскурсии на выходных. Жители смогут узнать больше о городе.

По информации пресс-службы музея им. Э.А. Рязанова, одна из экскурсий «Самара Музейная» пройдет в субботу, 22 июля 2023 года, в 16:30. Жители смогут прогуляться по местам, где более 100 лет назад находились первые самарские музеи и истории их открытия. Место сбора: улица Фрунзе, 120. Экскурсовод: Татьяна Марцун – историк, главный хранитель фондов. Цена билета 350 рублей за человека.

Еще одна экскурсия состоится 23 июля в 16:30. Место сбора – музей Э.А. Рязанова. Экскурсовод – Вячеслав Вербовой – историк, научный сотрудник. Обязательна предварительная запись.