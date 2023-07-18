В Самаре стартовала конференция по развитию частной космонавтики в стране

В регионе стартовала конференция. Фото: Андрей Савельев

В Самаре стартовала конференция «Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России» 18 июля 2023 года. Ее организовала компания НОЦ «Инженерия будущего».

Конференция продлится до 20 июля. На площадке будут работать представители госкорпорации «Роскосмос», частных компаний в сфере космонавтики из России, Белоруссии, Казахстана, крупных предприятий и вузов страны. Сессии посвящены развитию космонавтики в современных условиях, потенциалу рынка космических услуг, взаимодействию государства и частных компаний этой сферы.

Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил соорганизаторов конференции – МГУ им. Ломоносова и корпорацию «Роскосмос» за проведение мероприятия на самарской земле. Одна из целей конференции – выработка научным сообществом рекомендаций и запроса для властей. По словам губернатора, необходимо определить, какие усилия нужны на региональном и федеральном уровне, чтобы идеи претворились в жизнь, а также напомнил о реализованном прикладном решении – комплексной системе дистанционного мониторинга.

- Это работающая система в Самарской области. Благодаря этой системе мы сегодня мониторим сельхозземли и можем не просто прогнозировать урожай, но и понимать, какие проблемы есть по сельзхоугодьям. Мы мониторим леса, и в первую очередь по пожарной безопасности, мониторим экологическую ситуацию, в том числе появление несанкционированных свалок, - рассказал Глава региона.