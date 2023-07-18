В Самарской области легковушка столкнулась с газелью из-за неудачного обгона

Авария произошла в регионе. Фото: "Самара ДТП"

В Самарской области местные жители поделились кадрами серьезной аварии. На автомобильной дороге столкнулись легковая машина и газель.

По сообщению пользователей социальных сетей, авария произошла на дороге рядом с Верхней Подстепновкой. По словам очевидцев, ДТП могло произойти из-за неудачного обгона. О пострадавших и причинах аварии пока неизвестно. Редакция «КП-Самара» обратилась за информацией в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Подробности уточняются.

Напомним, водителям стоит быть внимательнее на дороге в период непогоды. В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за дождя, шквалистого ветра и грозы.