Глава Самарской области провел встречу с руководством ПАО «Россети Волга»

Глава региона встретился с гендиректором ПАО «Россети Волга». Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором ПАО «Россети Волга» Александром Гавриловым, на которой обсудили вопросы подготовки молодых энергетиков.

Глава региона отметил, что между губернией и ПАО «Россети Волга» выстроено тесное партнерство и взаимодействие. На территории Самарской области реализуют один из важнейших проектов – переустройство энергообъектов, линий электропередачи в рамках строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти». На первой встрече внимание акцентировали на приоритетности проектов. Одна из задач – скорейшее переустройство линий в рамках строительство трассы. Гендиректор «Россети Волга» доложил, что мобилизовал все силы. Работы идут с опережением графика, их планируют завершить до 20 августа. Компания заранее приняла необходимые меры, чтобы избежать сбоев в части подачи электричества потребителям.

- Очень важно, что работы по переустройству линий идут с опережением сроков. Это позволяет строителям успешно выполнять свои задачи. Мы сегодня уверенно смотрим в ближайшую перспективу по вводу мостового перехода и трассы «Обход Тольятти» в 2024 году. Если у нас с вами все получится, то, думаю, участок дороги, не сам мостовой переход, мы сможем открыть и ввести в эксплуатацию в текущем году, - сообщил Дмитрий Азаров.

Помимо этого, на встрече обсудили вопрос подготовки молодых специалистов для энергетической отрасли. В июне было заключено соглашение о сотрудничестве между компанией и СЭК, где формируется современный образовательно-производственный кампус.